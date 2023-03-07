İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'da okullar bölgesinde parke kaplama tamamlandı

Ortaca ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmesi amacıyla yollarda başlatılan kilit parke kaplama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Okullar Bölgesindeki 211 ve 269'uncu sokaklarda kilitli parke taş kaplama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.


Ortaca Belediyesinden yapılan açıklamada, devam eden kilit parke kaplama çalışmaları çerçevesinde 209'uncu sokak çalışmalarının da sonlarına doğru yaklaşıldığı açıklandı.

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