Ortaca'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması

Ortaca ilçesinde de trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında sürücüler bilgilendirildi.

Ortaca genelinde 37 polis ve 10 jandarma noktasında, 40'ar personelle uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, gün boyu okul ve meydanlarda uygulama gerçekleştirdi.

Demokrasi ve Şehitler Meydanındaki akıllı kavşakta yapılan uygulamaya Kaymakam Oktay Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Küçükünal ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Erdoğan, Emniyet Müdürü Süel ve Jandarma Komutanı Ekmekçi tarafından sürücüler bilgilendirildi. Ekipler ve öğrenciler sürücülere İçişleri Bakanlığınca gönderilen broşürleri dağıttı.