Ortaca'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Ortaca'da etkinlik yapıldı.

İlçe merkezindeki uygulamaya katılan Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, sürücüleri ve yayaları "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya hakkında bilgilendirdi.

Polis ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinin bulunduğu bölgelerde sürücülere ve yayalara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Uygulamada, 2018 yılında yapılan değişiklikle sürücülerin trafik ışığı ile belirlenmemiş kavşaklarda ve yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği belirtildi.

Trafiğin yoğun olduğu yaya geçitlerini kullanan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.