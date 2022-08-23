İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'da ortak yaşam alanlarında kuru otlar temizleniyor

Ortaca Belediyesi yol kenarlarında, park ve bahçelerde hem görüntü kirliliği, hem de yangın riskine karşı kuru otları temizleme çalışması yürütüyor.

Ot temizliği, sokak aralarında ve boş alanlarda devam ederken, park ve bahçelerde büyüyen çimlerin de kesim çalışmaları sürüyor.


Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Şehrimizin ortak yaşam alanlarında büyüyen otlar görüntü kirliliğine neden oluyordu. Hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, hem de kuruyan otlar yangın riskini arttırdığı için ekiplerimiz tarafından temizlik çalışması yapılıyor. Mahallelerimizde çalışmalarımızı ihtiyaç duyulan bölgelerde yaygınlaştırarak temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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