Ortaca'da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü

Ortaca'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Ç.D., idaresindeki 48 Z 2508 plakalı otomobil ile Ali Deniz, yönetimindeki bisiklet, Dalyan yolu üzeri sera sokak kavşağında çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Deniz, yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bisiklet sürücüsü Ali Deniz, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.