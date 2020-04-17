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Ortaca'da pazarda korona virüs denetimi

Ortaca ve Dalyan’da kurulan pazarlarda, korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Ortaca ve Dalyan'da kurulan pazarlarda, korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor. Ortaca'da, pazar giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazara gelen vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında, ülke genelindeki semt pazarlarında alınan önlemler sürüyor. İlçede kurulan Cuma pazarında da denetimler sıklaştırıldı. Ortaca ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Pazar girişlerinde maske dağıtan ekipler, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Belediye tarafından kurulan dezenfektan otomatlarını vatandaşların kullanmaları sağlanarak hijyen çalışmaları yürütülüyor.


Vatandaşların, en iyi fiyatla en taze ürüne ulaşmalarını sağlamak amacıyla Zabıta ekipleri, pazardaki ürünlerin gramaj, fiyat ve tazeliğini kontrol ediyor.


Sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik de denetimler yapan bekçiler ve polis ekipleri, zaman zaman kimlik kontrolü gerçekleştiriyor.

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