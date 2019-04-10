Ortaca'da Polis Haftası kutlaması

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası Ortaca'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce program düzenlendi. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Emniyet Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan; “Polis teşkilatı 174 yıllık engin deneyimi, yetişmiş insan gücü, modern donanımıyla halkına hizmet veren güçlü ve etkin bir teşkilat olmuştur. Bundan sonra da şerefli mazisi ve aziz milletinden almış olduğu güç ile kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirme azmi ve kararlılığında olacaktır.” diye konuştu.

Ülkenin güvenlik tedbirleri bakımından son derece zorlu bir coğrafya üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Emniyet Müdürü Başkan; “Terörden, düzensiz göçe, uyuşturucudan, insan kaçakçılığına kadar pek çok suç türü ile karşılaşmaktayız. Teşkilatımız bu suçlarla çağdaş ve modern standartlar çerçevesinde mücadele etmektedir. Ülkemizin huzur ve güvenini sağlamaktadır. Sağlanan bu güven ortamını kararlı bir şekilde devam ettirme görevini başarıyla yerine getirmiş bundan sonra da getirmeye devam edecektir.” dedi.

Halk desteğinin ne derece önemli olduğunun 15 Temmuz'da görüldüğünü belirten Başkan; “Halkımızın teşkilatımıza göstermiş olduğu yakın ilgi, sevgi, güven ve destek zor görevlerimizin yerine getirilmesinde bizlere güç ve moral vermektedir. Halk desteğinin ne derece önemli olduğunu 15 Temmuz darbe girişimi ile gördük ve yaşadık. Ayrıca vatandaşlarına hizmeti kutsal bilen. Yaptığı hizmeti vatandaşların memnuniyeti üzerine temellendiren, eğitimin gücüne, kalitesine inanan, kanunların verdiği yetkileri yerinde ve zamanında kullanan, kendisini toplumun parçası olarak gören teşkilat mensuplarımız ile geleceğimizin daha huzur ve güvenli olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halkın güvenliğini bozmaya çalışan hiçbir oluşuma müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Emniyet teşkilatı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın her türlü güvenliğini bozacak her türlü hareket ile ülkemizin ekonomik, toplumsal, siyasal ve anayasal yapını sarsmaya yada yıkmaya çalışan başta FETÖ, PKK, DHKP-C, DEAŞ olmak üzere hiçbir terör örgütüne müsaade etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu vesileyle teşkilat mensuplarımız 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, gazi ve emeklilerimizi minnetle anarım. Tüm meslektaşlarıma aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

Etkinlikler kapsamında şehitler için Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Onur Altınışık, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve emniyet mensuplarının katılımıyla lokma ikramı yapıldı. İlçedeki anaokulu öğrencileri Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan'ı ziyaret etti.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla ilçe emniyet müdürlüğünde görevli personele özverili ve başarılı çalışmalar nedeniyle “başarı belgesi” takdim etti.