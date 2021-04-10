Ortaca'da Polis Haftası kutlandı

Ortaca'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü törenle kutlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü nedeniyle Korona virüs tedbirleri kapsamında Demokrasi ve Şehitler Meydanında tören düzenlendi.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima ve polisler katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Lima tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Tören sonunda İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, emniyet personelinin Polis Haftası'nı kutladı. Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Erdoğan, ziyarette yaptığı açıklamada; “Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı, dünyanın ve ülkemizin de Korona virüs tehdidi altında olduğu bugünlerde salgınla mücadelede üstlendiği görevleri de hassasiyetle yerine getirerek bir kez daha gönülleri fethetmiştir. 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Türk Polis Teşkilatımızın bu anlamlı ve önemli günü vesilesiyle öncelikle şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevi başında bulunan tüm kahraman polisimize ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.” dedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde gayretli, özverili ve başarılı çalışmalar gösteren personele Kaymakam Erdoğan tarafından başarı belgesi takdim edildi.