Ortaca'da ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından sürdürülen istihbari çalışmalarda Dalyan Mahallesinde oturan T.A. isimli şahsın aracında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada; 2 adet seri numarası silinmiş tabanca, 3 adet şarjör, değişik çaplarda 145 adet mermi ele geçirilmiştir. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı.