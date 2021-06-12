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Ortaca'da sahiller hareketlendi

Ege Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Dalyan ve Sarıgerme sahillerinde yoğunluk oluştu.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Dalyan ve Sarıgerme sahillerinde yoğunluk oluştu.



Muğla'nın Ortaca ilçesinde yerli ve yabancı turistler denize girip, güneşli havanın tadını çıkardı. Pazar günü uygulanacak kısıtlama öncesi Ortaca'nın dünyaca ünlü İztuzu ve Sarıgerme sahillerinde yoğunluk yaşandı. Termometrelerin 30 dereceyi bulduğu Ortaca'da, vatandaşlar sahillere akın etti. Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini yaşadı. Dalyan Mahallesi'nde tatilciler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu.



Tatilciler, İztuzu Plajı'nda denize girdi, sahilde yürüyüş yaptı.

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