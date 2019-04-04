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Ortaca'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, 140 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, el yapımı içki ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 140 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, el yapımı içki ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Dalaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Muğla Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine belirlenen iki farklı adrese operasyon düzenledi.


D.G., isimli şahsın evinde yapılan aramalarda, 140 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, el yapımı içki ve çok miktarda esrar maddesi ele geçirildi.


Ekipler, A.Ç., isimli şahsın evinde de varillere kurulan düzenek, çok miktarda etil alkol, el yapımı içki ve esrar maddesi ele geçirildi.


Sahte içkilere ve uyuşturucu maddeye el konuldu, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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