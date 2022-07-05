İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'da Saman balyaları yandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında 60 saman balyası yanarken, balyaların yakınında bulunan ağıldaki hayvanlar zarar görmedin kurtarıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında 60 saman balyası yanarken, balyaların yakınında bulunan ağıldaki hayvanlar zarar görmedin kurtarıldı.


Ortaca'nın Çaylı Mahallesi 408 Sokak'ta bulunan saman balyaları yandı. Öğle saatlerinde saman balyaların yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine Büyükşehir Ortaca İlçe İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundular. Hayvanların zamanında tahliye edildiği yangın yoğun uğraşlar sonucu söndürülürken, yangında 60 adet saman balyası kullanılamaz hale geldi.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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