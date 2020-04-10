Ortaca'da sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bakanlığın bu kararının ardından Ortaca'da vatandaşlar ekmek almak için fırınlara akın etti.

İki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ortaca'da vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırın ve büfelerin önlerinde metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlar evde kalacakları için ekmek aldıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.