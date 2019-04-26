Ortaca'da “STEM” proje sergisi

Ortaca'da öğrencilerin “STEM” projesi kapsamında hazırladıkları çalışmalar sergilendi. Sergi açılışını Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan yaptı. Projenin ilk sergisinin Ortaca'da yapıldığını belirten Kaymakam Erdoğan, STEM eğitimi ile öğrencilerin beyin fırtınası yapmasının sağlandığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “ErkenSTEM ile 21. yüzyıl yaşam becerileri projesi” kapsamında öğrenciler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Kültür Park'ta ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fen, teknoloji, mühendislik, matematik gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan öğretim modeli STEM eğitimi proje kapsamında ilçedeki 49 okul öncesi ve ilkokul öğretmeni ile 921 öğrenciye STEM eğitimi verildi. Projenin ilçedeki koordinatörlüğünü Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu yaptı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile düşünme modeli oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Öğrencilerin bu düşünce modeli insanlığa çok faydalı işler yapacağına inandığını dile getiren Kaymakam Erdoğan; “Bir hikayeden yola çıkarak ihtiyaçlarımızın nasıl çözümleneceğine yönelik düşünce modeli ile çocuklarımızın birçok çalışma yaptığını gördük. Çocuklarımızın beyin fırtınası yapması sağlanıyor. Öğrencilerin bu model ile çok faydalı ve güzle işler yapacağını düşünüyorum. Bu projenin Muğla'da ilk sergisini Ortaca gerçekleştiriyor. Muğla'nın diğer ilçelerindeki sergiler ile birlikte çocuklarımızın yaptığı çalışmalar hem Muğla hem de ülkemiz için umut verici olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Erdoğan, eğitim ile ilgili çalışmalarda her zaman öğrencilerin yanında olacağını da sözlerine ekledi.