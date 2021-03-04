Ortaca'da tarihi eser operasyonu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Jandarmanın gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda F.E isimli şahsın elinde bulundurduğu tarhi eserleri satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın Cumhuriyet ve Ekşiliyurt Mahallelerinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 adet sikke, 1 adet heykel, 24 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet Osmanlı mührü, 1 adet gözyaşı şişesi, 2 adet değerli taş, 1 adet eski dönemlere ait kılıç, 1 adet eski dönemlere ait bıçak, 1 adet eski dönemlere ait av tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak F.E. isimli şahıs gözaltına alındı.