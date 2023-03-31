İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.



Kaza, Ortaca-Dalyan yolu Okçular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dalyan'dan Ortaca istikametine giden Batuhan Kasapçı (19) yönetimindeki 48 AJB 323 plakalı hafif ticari araç, Okçular Mevkii'ne geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve Orman Yangın Müdahale Ekip Amirliği binasının bahçesine uçarak binaya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, İtfaiye ve Sağlık Ekipleri sevk edilirken, araç sürücüsü Batuhan Kasapçı hafif yaralı, yanında bulunan Suriye uyruklu Samir Süleyman ise ağır yaralı olarak araçtan çıkartıldı.



Her iki yaralı da ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Samir Süleyman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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