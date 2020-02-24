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Ortaca'da trafik kazası; 1 ölü

Ortaca’da otomobille, motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Ortaca'da otomobille, motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.


Kaza, Okçular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesinden ilçe merkezine seyir halinde olan B. H., yönetimindeki 07 AIL 159 plakalı otomobille, aynı yönde seyreden Ümmü Yeşil Tatlı yönetimindeki 48 RU 025 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ümmü Yeşil Tatlı, yaralandı.


Kazanın ardından otomobil sürücüsü çarpışmanın etkisiyle aracın ön camından içeri giren yaralı Ümmü Yeşil Tatlı ile olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kazaya karışan aracın Sanayi Sitesinde olduğunu ve sürücüsünün kimliğini tespit etti.


Yaralı motosiklet sürücüsü Ümmü Yeşil Tatlı, Sanayi sitesinde araç içinde bulunarak sağlık ekiplerince Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tatlı, hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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