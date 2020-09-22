İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Ortaca-Dalyan karayolu Ekşiliyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalyan'dan ilçe merkezi istikametine seyir halindeki 09 ACK 688 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Arslan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Arslan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ortaca Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.