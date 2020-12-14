İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

Ortaca’da hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ortaca'da hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yılmaz (65) idaresindeki 48 RR 151 plakalı hafif ticari araç Dereköy Mahallesi girişinde uçurama devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, araçta sıkışan sürücü Yılmaz ve yanında yolcu olarak bulunan C.D.'yi (52) çıkardı. Sağlık ekipleri araç sürücüsü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı C.D., Ortaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.