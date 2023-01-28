Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akıncı Mahallesi Sarıgerme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AFK 740 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Ortaca İtfaiye Amirliği, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatı ı kaybeden Esma Karatop sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.