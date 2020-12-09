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Ortaca'da traktör römorku devrildi: 1 ölü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Okçular Mahallesi'nde, Y. E., yönetimindeki 48 RG 902 plakalı traktörün römorku, su kanalına devrildi. Dursan Kaplan (32) ve Tansu Kaplan (25) römorkun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, Jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makinası yardımıyla devrilen römorkun altında kalan 2 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri Dursan Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı, Tansu Kaplan hastaneye kaldırıldı. Traktör sürücüsü Y. E., gözaltına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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