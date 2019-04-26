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Ortaca'da turizmcilere güvenlik semineri

Ortaca’da turizmcilere yönelik güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Ortaca'da turizmcilere yönelik güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciği toplantı salonunda gerçekleştirilen seminere Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de faaliyet gösteren turizm dernekleri, seyahat acenteleri ve tur operatörleri katıldı.


Seminerde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince katılımcılara turizm işletmelerinin dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler aktarıldı.


Kaliteli ve güvenli bir turizm sezonu geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

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