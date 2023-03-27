Ortaca'da Türkiye gençler ferdi boks şampiyonası

Şampiyona 12 Nisan'da sona erecek.

Türkiye Boks Federasyonunun 2023 faaliyet takviminde yer alan, 61 ilden 448 Erkek, 236 Kadın sporcu, 150 antrenör ve 75 hakemin katımıyla Genç Kadın ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Müsabakası Ortaca Ahmet Ateş Kapalı Spor Salonunda başladı.

26 Mart - 01 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan boks müsabakası, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Vahdettin Gökçe, İl Gençlik Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Muğla Boks İl Temsilcisi Evren Arslan ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Sözgen'nin katılımlarıyla açılışı yapıldı. 21- 26 Mart Down Sendromu haftası nedeniyle temsili bir maç düzenlendi.

Eleme karşılaşmaları ile başlayan ve 1 Nisan'a kadar devam edecek olan şampiyonaya ev sahipliği yapan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'e federasyon tarafından teşekkür belgesi verildi.