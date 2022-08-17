İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Muğla Emniyeti Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla Emniyeti Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortaca ilçesine satışa sunulmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu maddesi getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Ortaca Otogarı'na gelen G.S. isimli kadın ile H.S. isimli erkek şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında; yüklü miktarda satışa hazır vaziyette metamfetamin, eroin, sentetik ecza ve esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüpheli işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden G.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, H.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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