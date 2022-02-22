İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'da uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Ortaca ilçesinde yapılan operasyon sonucu 22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan O. A. ve D. İ. isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edildi.

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