Ortaca'da uyuşturucu operasyonu

Ö. ve İ.T. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları bilgisinin alınması üzerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların konakladıkları odada arama yapıldı.

Yapılan aramada; kubar esrar, metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 49 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Olaylar ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.