İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ortaca'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, Fevziye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K.'ya ait evin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman itfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.