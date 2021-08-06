Ortaca'da yangın nöbeti devam ediyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde vatandaşlar yangına hassas bölgelerde nöbet tutuyor.

Türkiye ve Muğla son 15 gündür yangınlarla mücadele ediyor. Muğla'da altı ayrı bölgede devam eden orman yangınlarından üçü kısmen kontrol altına alınırken, üç bölgede devam eden yangınları ise söndürme çalışmaları sürüyor. Ortaca'da gönüllü vatandaşlar ilçenin yangına hassas bölgelerinde sabaha kadar nöbet tutarak ormanlık alanları koruyor. İlçeye bağlı Mergenli, Gökbel, Okçular, Kemaliye, Ekşiliyurt, Eskiköy ve Tepearası Mahallelerinde gönüllü ekipler muhtarların koordinasyonu ile yangına hassas bölgeleri bekliyor.