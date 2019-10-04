Ortaca'da yaya güvenliği için nöbet

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla Ortaca'da kolluk personeli nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla ilçedeki 48 yaya geçidinde polis, jandarma ve zabıta personelinin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulama, başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla gerçekleştirildi.

Ekipler, araç sürücülerine ve yayalara broşür dağıttı. Polis ve Jandarma ellerindeki dövizlerle geçitlerde yaya önceliğine dikkati çekti. Ellerinde dövizlerle etkinliğe katılan engelli vatandaşlar, protokol üyelerine trafikte yaşadıkları zorlukları aktardı.

Atatürk Bulvarı ve Dalyan Mahallesinde bulunan yaya geçitlerindeki nöbete katılan Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edildiğini hatırlattı.

Farkındalığı artırmak amacıyla uygulamaların devam ettiğini belirten Kaymakam Erdoğan; “Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz sık sık denetimlerini gerçekleştiriyor. Devletimiz tüm kurumları ile yaya güvenliğinin takipçisi olmaya devam ediyor. Araç içindekiler ve yayalar bu konuda duyarlı olmalı ve kural ihlallerini en aza indirmek için hataları ilgili makamlara bildirmeli. Öğrencilerimize yönelik yapılan bilinçlendirme çalışmaları ile trafikte yayaya saygının artarak devam edeceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar yaptıkları uygulamalarla iyi bir performans ortaya koyan emniyet ve jandarma personelimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Uygulamaya, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Elif Kırımlı katıldı.