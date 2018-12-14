Ortaca'da yerli malı haftası kutlandı

Yerli malı tüketiminin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara nar, portakal, mandalina suyu ve ayran ikramında bulunuldu. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, yerli malı kullanımının önemine vurgu yaptı. Özellikle çocukları zararlı ve asitli içeceklerden uzaklaştırarak, yerli ürünler tüketmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Karaçelik; “Doğal ürünler ile beslenmeyi gençlerimize ve çocuklarımıza öğretmek, onları bilinçlendirmek amacıyla yerli malı haftası etkinliklerimizi her yıl yapıyoruz. Umarımız etkinliklerimiz amacına ulaşır. Belediyemizin işlettiği kafeteryalarımızda portakal, nar suyu gibi yerli ürünleri tüketiciyle buluşturmayı önemsiyoruz, umarım bu alışkanlığı gençlerimize kazandırırız.” dedi.