Ortaca'da yeşil alan bakımları devam ediyor

Ortaca'da bulunan park ve bahçe gibi yeşil alanlarda belediye ekiplerinin bakım ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda mevsimsel olarak yapılan çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor. Yeşil alanlarda kuruyan otlar, çiçekler temizlenerek yeni dikim için hazırlıkları yapılıyor.

Ortaca Belediyesi tarafından Ortaca'nın daha yeşil ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların 4 mevsim devam edeceği açıklandı.