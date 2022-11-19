Ortaca'da yeşil alanlarda bakım çalışması

Ortaca Belediyesi şehrin güzelleşmesi, daha konforlu ve daha düzenli hale gelmesi için yaptığı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yeşil alanlarda çalışmalara ağırlık verildi.

Ortaca Belediyesi, bir yandan yeni park ve bahçeler kazandırırken, diğer taraftan mevcut park ve bahçelerde kış sezonu öncesi bakım çalışmalarına ağırlık verdi. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir daha yaşanabilir bir Ortaca için Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeşil alanlarda önce temizlik, ardından bu alanlara yeni kışlık çiçekler diktiğini açıkladı.