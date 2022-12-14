İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'da yeşil alanlarda bakım çalışması

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Belediye ekipleri tarafından yeşil ve sazlık alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Belediye ekipleri tarafından yeşil ve sazlık alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.


Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki yeşil alanların bakımı ve temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler yeşil alanlarda görüntü kirliliğine neden olan ağaç dalları, kurumuş otları temizlerken, sazlık alanlarda da küçük teknelerle temizlik yapılıyor.

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