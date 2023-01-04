İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'da yeşil alanlarının mevsimsel bakımları yapılıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki park bahçe gibi yeşil alanlarda mevsimsel bakımlar devam ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki park bahçe gibi yeşil alanlarda mevsimsel bakımlar devam ediyor.


Ortaca Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde yer alan tüm park ve bahçelerdeki ağaçların mevsimsel budamaları yapılırken, kuruyan dallar kesiliyor, otlar temizleniyor.


Yeşil alanlarda dikili mevsimsel çiçeklerin yerine yenileri dikilirken, büyüyen çimler biçilerek önümüzdeki yaz sezonuna hazırlanıyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda mevsime uygun bakım ve peyzaj düzenleme çalışmalarının devam edeceği açıklandı.

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