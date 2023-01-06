Ortaca'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Ortaca'da kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol bakım, yenileme ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki mahallelerde ekipler tarafından yenileme, bakım ve onarım çalışması sürüyor. Ortaca Bahçelievler Mahallesi, Sarıgerme Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde ekipler çalışmalarını sürdürürken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak ekiplerin ihtilaç duyulan bölgelere yönlendirileceği açıkladı.