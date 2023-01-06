İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ortaca'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Ortaca’da kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol bakım, yenileme ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ortaca'da kent merkezi ve kırsal mahallelerde yol bakım, yenileme ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki mahallelerde ekipler tarafından yenileme, bakım ve onarım çalışması sürüyor. Ortaca Bahçelievler Mahallesi, Sarıgerme Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde ekipler çalışmalarını sürdürürken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak ekiplerin ihtilaç duyulan bölgelere yönlendirileceği açıkladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.