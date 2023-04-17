Ortaca'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ortaca ilçesinde Cumhuriyet, Yeşilyurt, Dalaklı, Mergenli ve merkez mahallelerinde yol onarım, bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

118 Km yol çalışması yapıldı

Çalışmalarda Ortaca ilçesinde yetki ve sorumluluk alanında bulunan 83 kilometrelik yol ağında 1. ve 2. kat sathi kaplama ve parke olmak üzere toplam 118 kilometre yol çalışması yaptı. Büyükşehir ekipleri bunun yanı sıra güvenli yollar için oto korkuluk, yol çizgi gibi farklı çalışmalarına devam ediyor.

Ortaca'da 976 metre oto korkuluk yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Ortaca ve mahallelerinde 27,15 km 1. kat sathi kaplama, 58,90 km 2. kat sathi kaplama, 29,60 km BSK kaplama, 3,30 km parke kaplama olmak üzere toplam 118,95 km yol çalışması yaptı.