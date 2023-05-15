İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'da yollar bakımdan geçiriliyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bozulan ve hasar gören yollarda onarım ve yapım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bozulan ve hasar gören yollarda onarım ve yapım çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kipleri Ortaca ilçesi genelinde özellikle kırsal alanda Belediyenin sorumluluk bölgelerinde aşını ve bozulan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yaz sezonu gelmeden tamamlamak için büyük çaba harcıyor.


Ortaca ilçesinde Gökbel Alanbaşı Sokak, Dalyan Mahallesi Devellioğlu Park etrafı, Sarıgerme Mahallesi ve Beşköprü Mahallesi 120. Sokak üzerinde çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

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