Ortaca'da yollar yenileniyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları kent merkezi ve kırsal mahallelerde sürüyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda bakım ihtilacı bulunan yollarda bakım çalışması yapılırken, yenileme çalışmasına ihtiyaç duyulan yollarda ekipler yollarda yeniden kilit parke, asfalt çalışması yapıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Dalyan Mahallesi Tufan Caddesi, Arıkbaşı Mahallesi 613'üncü Sokak, Gökbel Kışla Yolu ve Sarıgerme Pisilis Caddesi 2064'üncü sokakta yol bakım, onarım ve yenileme çalışması devam ediyor.