Ortaca'da yollara kilitli parke döşeniyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yeşil alanlardaki temizlik ve yenileme çalışmaları sürerken, toprak yollarda da parke döşeme çalışmaları hızla sürüyor.

Ortaca'nın birçok mahallesinde ve kırsal bölgelerde toprak yolları kilitli parke ile buluşturan Ortaca Belediyesi, son olarak Halil İbrahim Tolga Caddesi kilitli parke taş kaplama çalışmalarını sürdürdü. Özellikle kış aylarında vatandaşların topraklı yol nedeniyle yağışlar sonrası çamurlu yollardan yürümeleri kilitli parke çalışması ile son buldu.

Ortaca Belediyesi tarafından toplamda 27 bin 615 m2 kilitli parke döşemesi yapılırken, yere mal olmuştur. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, vatandaşların daha sağlıklı bir yoldan yürüyebilmeleri için kilitli parke döşeme çalışmalarının devam edeceğini belirterek hizmetlerin Ortaca halkına hayırlı olmasını diledi.