Ortaca'da yüzme şampiyonası heyecanı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen şampiyonaya il genelinden küçükler, yıldızlar ve gençler kategorileri ile özel sporcular klasmanında yaklaşık 200 sporcu katıldı.

Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde Ahmet Ateş Spor Kompleksi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen “Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı Yüzme Şampiyonası” renkli görüntülere sahne oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen ile Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Yurt taktim etti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyesi işbirliği ile ilçeye kazandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda genç yüzücüleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.