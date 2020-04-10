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Ortaca'da zabıta denetimlerini arttırdı

Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta, ilçede market, şarküteri, bakkal, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üreten işletmelerde hijyen kontrolü yaptı.


Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (COvid-19) salgını sonrası özellikle dezenfektan, temizlik ve kuru bakliyat ürünlerinde fahiş fiyat artışını kontrol altında tutmak amacıyla denetimlere ara vermeden devam edildiği bildirildi.


Aynı zamanda halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların oluşmasına da fırsat verilmediğinin vurgulandığı açıklamada, salgın hastalıklara karşı alınması gereken önlemler konusunda çalışanların bilgilendirildiği ve eldiven, bone, maske kullanmayan çalışanların iş yerlerine de uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

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