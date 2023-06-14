Ortaca'daki okullarda yılsonu etkinliği

Ortaca ilçesindeki iki okul tarafından düzenlenen yardım etkinliğine Kaymakam Meral Uçar ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir de katılım sağladı. Cengiz Topel İlkokulunda düzenlenen yıl sonu panayır etkinliğine katıldı. Başkan Uzundemir ardından Ortaca Kaymakamı Meral Uçar'ın da katıldığı Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulunda düzenlenen yılsonu panayırına katıldı.

Etkinlikte Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulunun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunan Ortacalı esnaflara okul tarafından hazırlanan plaket verildi.

Etkinliklere Kaymakam ve Belediye başkanının yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, Kurum Müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.