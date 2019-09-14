İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaca'daki yangına havadan müdahale devam ediyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, çıkan orman yangını devam ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, çıkan orman yangını devam ediyor. Gece saatlerinde olumsuz hava şartları nedeniyle karadan güçlükle müdahale edilen yangını havadan söndürme çalışmaları başladı.


Gölbaşı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına 25 arazöz, 6 su tankeri, 6 dozer, 150 personelle karadan, 9 helikopterle havadan müdahale ediliyor.


Sarp arazide yayılan yangına, gece boyunca karadan güçlükle müdahale edildi. Sabah saatlerinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ile başlayan müdahalelere takviye hava aracı geldi. Yangının kontrol altına alınması için İzmir, Denizli ve Antalya'dan 5 helikopterin takviye geldiği öğrenildi.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.