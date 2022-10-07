Ortaca'daki yıldırım yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı ormanlık alanda yıldırım kaynaklı çıkan yangın, havadan müdahale ile söndürüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Aşı Koyu ile Mergenli Mahalleleri arasında kalan karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Gece etkili olan yağışlı hava ve beraberindeki yıldırım kaynaklı çıktığı belirtilen orman yangını karadan ulaşım olmayan bir noktada çıkarken, sabah saatlerine havadan müdahale edildi. Yangın ekiplerin havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bu arada gece saatlerinde Muğla genelinde 12 ayrı noktada daha yıldırım kaynaklı yangın çıktığı öğrenildi.