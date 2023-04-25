Ortacalı çocuklar oyuna doydu

Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan 2'nci Çocuk Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendiler. belediyemiz tören alanında gerçekleştirildi.

Belediye tören alanında gerçekleşen kutlama etkinliklerinde çocuklar için farklı oyun parkurları, illüzyon gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, sahne oyunları ve çeşitli ikramların dağıtılması ile devam etti. Gün boyunca devam eden etkinlik akşam da kortej yürüyüşü ile son buldu.

Kortej yürüyüşüne Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, milletvekili adayları, siyasi parti temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Kurum ve Kuruluş Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.