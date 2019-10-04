Ortacalı çocukların bisiklet heyecanı

Ortaca'da düzenlenen Askıda Bisiklet Festivali kapsamında 70 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Ortaca Belediyesinin katkılarıyla Kent Konseyi ve Askıda Bisiklet Grubu tarafından organize edilen festivalde katılımcılardan ve hayırseverlerden bağış toplandı.

Toplanan bağışlarla Ortaca Kaymakamlığınca belirlenen 70 çocuğa verilmek üzere bisiklet alındı. Bisikletler Demokrasi ve Şehitler Meydanında düzenlenen törenle çocuklara hediye edildi.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, ihtiyaç sahibi ve eğitimlerinde başarılı 70 çocuğa bisiklet hediye etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum' sözünü kendilerine ilke edindiklerini aktaran Başkan Uzundemir; “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza daima destek olarak onların eğitim, bilim, sanat ve sporda başarılı olmaları için projeler üretiyor, Türkiye Cumhuriyetini payidar kılacak bir nesil için onlara desteklerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın mutluluklarına tanık olmak ve onların kötü alışkanlıklardan uzak bir hayat içerisinde kendilerini geliştirmek adına atılan böylesi bir adımda destek olanları tebrik ediyor, evlatlarımıza hayırlı bir gelecek diliyorum.” dedi.

Başkan Uzundemir, gençlere desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Askıda Bisiklet projesini başlatan Zehra Erbil ise 3 yıldır sürdürdükleri ve 2 bisikletle başladıkları çalışmalar sonucu 70 çocuğu bisikletle buluşturmanın sevinci içerisinde olduklarını ifade etti.

Bisikletlerini alan çocuklar, Belediye Başkanı Uzundemir ve hayırseverlere teşekkür etti.

Törende çocukların bisiklet temasıyla yaptığı resimler katılımcılara hediye edildi.

Törene, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Elif Kırımlı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Sözgen, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, Coşku Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan, Ortaca Belediyespor Kulübü Başkanı İsmail Milat, Askıda Bisiklet Festivali katılımcıları, çocuklar ve aileleri katıldı.

3 gün süren festivalde katılımcılar Sarıgerme Kükürt Tesisi, İztuzu Plajı, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.