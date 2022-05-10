Ortaca'lı öğrenciler Çanakkale'ye gitti

Çanakkale Zaferi'ni yazıldığı toprakları görme şansı yakalayan öğrenciler gezi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordine ettiği Çanakkale Şehitliği gezisi, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği 250 öğrencinin katılımı ile başladı. 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Çanakkale turunda, Çanakkale şehitlikleri ve müzeler rehberler eşliğinde gezildi. Düzenlenen gezi ile 1.Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden olan ve Türk Milleti'nin tarihe altın harflerle yazdığı destanı ilçedeki öğrencilerin yerinde görmeleri sağlandı.

Gezi çerçevesinde Çanakkale Şehitliği'ni ve savaşın yaşandığı alanları gezen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.