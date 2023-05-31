Ortaca'nın park bahçe ve yollarında çalışma

Muğla'nın Ortaca ilçesi genelinde Belediye ekipleri tarafından temizlik, budama ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Ortaca Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin ilçe genelinde budama, temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ederek yağmur nedeniyle yollarda oluşan hasarları gideriyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ortaca Belediyesine bağlı ekipler, park, bahçe bulvar, cadde ve refüj gibi alanlarda yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması gerçekleştirdiğini belirterek, çalışmaların kentin dört bir yanında devam ettiğini açıkladı. Başkan Uzundemir, daha yeşil ve yaşanılabilir bir kent için çalışmaların, belirlenen program dahilinde devam edileceğini açıkladı.