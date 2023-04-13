Ortaca'ya EMITT'te yoğun ilgi

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 26'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın beş büyük turizm fuarından birisi olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'e dünyanın çok sayıda ülkesinden sektör temsilcilerini bir araya getirirken, bölgesel tanıtımlar için de büyük önem taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 26'ncı kez kapılarını açan EMĞITT fuarında Muğla bölgesi yoğun olarak tanıtılıyor. Ortaca ilçesi de EMITT fuarında stant açarken, Dalyan, İztuzu, Sarıgerme ve bunun yanında Kaunos antik kenti gibi önemli turistik değerler fuarda tanıtılıyor.

12-15 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te yoğun ilgi gördüklerini belirten Ortaca Belediyle Başkanı Alim Uzundemir, “Turizm sezonun verimli geçmesini sağlamak, kentimizin ekonomisine artı değer katmak ve ilçemizin tüm güzelliklerini ve değerlerini en iyi şekilde tanıtmak için 12-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP'ta devam eden EMITT Turizm ve Seyehat Fuarı'ndayız. 12-15 Nisan tarihleri arasında sürecek olan EMITT Fuarına Ortaca Belediyesi olarak herkesi bekleriz” dedi.

EMITT Fuarının açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ortaca standını da gezdi. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Bakan Ersoy'a ziyaretin anısına Türk Bayrağı plaketi verdi.