İhlas Haber Ajansı

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Ortaca'ya yeni yeşil alan

Ortaca ilçesinde yeşil alan sayısını arttırmak için çalışma yürütün Ortaca Belediyesi Cumhuriyet Mahallesinde yapımına başladığı yeni parkta son rötuşları yapıyor.


Ortaca Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen hummalı çalışma sonrası vatandaşlar yaz aylarında oturup dinlenebileceği, çocukların hoş vakit geçireceği parkta son aşamaya gelindi.


Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi 589. Cadde üzerinde bulunan ve yapımı sonlara doğru yaklaşan parkta çim serme işlemini sürdürüyor. Çim serme işleminin ardından son dokunuşları yapılacak park vatandaşların hizmetine sunulacak.

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